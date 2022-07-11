Президент Росії Володимир Путін на авіабазі Хмеймім, Сирія. Архівне фото, 12 грудня 2017 року. «Стара-нова» брехня російської пропаганди про військові бази Кремля Росія не лише модернізувала старі, а й відкрила нові військові бази на території колишніх радянських республік, нарощуючи при цьому свою військову присутність в інших регіонах світу Тільки у США відгриміли святкові салюти, […] Сообщение «Стара-нова» брехня російської пропаганди про військові бази Кремля появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.