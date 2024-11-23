До конца года Чехия поставит на Украину 500 тысяч артиллерийских снарядов

Чехия поставит на Украину 500 тысяч единиц артиллерийских снарядов до конца 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский коллеге из Незалежной Андрею Сибиге, сообщает Czech News Agency.
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