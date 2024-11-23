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До конца года Чехия поставит на Украину 500 тысяч артиллерийских снарядов

До конца года Чехия поставит на Украину 500 тысяч артиллерийских снарядов

Чехия поставит на Украину 500 тысяч единиц артиллерийских снарядов до конца 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский коллеге из Незалежной Андрею Сибиге, сообщает Czech News Agency.

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Комментарии
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федор
Вот куда надо бить и очень серьёзно ! Эти ублюдки чехи всё просравшие и развалившиеся давно напрашиваются со своим бравым Павелом на хорошую пиз… дюлину!
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13 час.

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