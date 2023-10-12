Xiaomi ведёт переговоры о совместном производстве электромобилей с Brilliance и Chery ...

Xiaomi ведёт переговоры о совместном производстве электромобилей с Brilliance и CheryК серийному производству электромобилей китайская компания Xiaomi намерена приступить в следующем году, но наличие воли основателя и намерений вложить в это направление $10 млрд за десять лет ещё не формируют достаточных для успеха этого проекта условий.