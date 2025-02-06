15 спорных дизайнерских решений, что хоть стой, хоть падай

В современном мире без дизайна никак. Некоторый кажется удачным, некоторый - глупым. Однако ряду вещей повезло получить оформление, при виде которого так и хочется почесать затылок с вопросом: «Что это вообще?».
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