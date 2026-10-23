Российский бренд Jeland, созданный благодаря стратегическому союзу холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo, довел продажи в стране до 10 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СП Флагманский внедо...
- МП Флагманский внедо...
- ВД Маркировка «Честн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым