Существовавшие во времена СССР морские инженерные полки начали возрождать в составе российского флота

В составе российского флота появятся морские инженерные полки, формирование которых уже началось. Как сообщили источники в Минобороны, первый инженерный полк создан на Тихоокеанском флоте в конце прошлого года.
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