Топ-5 генеративных нейросетей в 2024 году: российский сервис захватывает западные рынки

Российская разработка заняла третье место в мире среди приложений на основе генеративного искусственного интеллекта, говорится в исследовании мобильного рынка приложений State of Mobile 2024 компании data.
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