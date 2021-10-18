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Жителей Атырау возмутили закрытые общественные туалеты за 38 млн тенге

Жителей Атырау возмутили закрытые общественные туалеты за 38 млн тенге

Пять городских туалетов обошлись бюджету в 38 млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уборные установили летом прошлого года в парке Победы, на площади Махамбета и Исатая, на конечной остановке Авангарда и ещё два на набережной.

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