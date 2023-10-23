Дочь и сын Джигана сыграют главные роли в сериале

Оксана Самойлова отметила, что совмещать съемки с учебой в школе будет непростоМладшие дети рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруги российской предпринимательницы и модели Оксаны Самойловой сыграют главные роли в сериале.