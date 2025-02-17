Президентские выборы на Украине в 2025 году – кто может принять участие Евгения КомароваВ 2025 году на Украине могут пройти президентские выборы, и в российской прессе оценили, кто может принять в них участие.
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