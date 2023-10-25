Украинцы начали что-то подозревать. Или прозревать?

«Почему они [украинские дети в будущем] должны идти на смерть, защищать депутатов, которые греют жопы в Верховной раде?»Такой вопрос озвучила молодая мать из Одессы на видео, которое стало популярным в TikTok.
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