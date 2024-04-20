В Саракташском районе Оренбургской области полицейские продолжают нести дежурство в зонах подтопления

На территории Саракташского района Оренбургской области вследствие подъёма уровня паводковых вод в реках произошло подтопление сел Биктимирово, Кабанкино, Желтое, Рыскулово, Новочеркасск, Красногор, Нехорошевка, хутора Верхняя Черноречка.
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