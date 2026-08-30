У Головина 1+1 в трех матчах за «Монако». Хавбек отдал ассист в матче с «Марселем»

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Александр Головин совершил результативное действие во втором матче подряд. Полузащитник « Монако » отдал голевую передачу на Париса Бруннера , открывшего счет на 13-й минуте матча с « Марселем » во 2-м туре Лиги 1 (1:0, первый тайм).