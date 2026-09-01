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В России запустят цифровую платформу для управления развитием городов

В России запустят цифровую платформу для управления развитием городов

Платформа объединит данные о населении, экономике и инфраструктуре регионов. Это позволит регионам разрабатывать мастер-планы городов и агломераций, сопоставлять их с ресурсами и контролировать реализацию проектов.

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