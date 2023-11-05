Православная церковь сегодня, 6 ноября, проводит празднование в честь одной из икон Божьей Матери Анна ФедороваВ этот уютный и благодатный осенний день особенно горячо и трепетно представители духовенства и верующие члены общины воздают честь памяти чудотворного образа, прославленного как «Всех скорбящих Радость».