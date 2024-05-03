В Пасхальную ночь все пять станций метро в Выхине-Жулебине продлят работу

Московский метрополитен, МЦК и наземный транспорт на Пасху продлит режим работы, в том числе и станции метро в районе Выхино-Жулебино, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин С 4 на 5 мая станции метро и МЦК будут открыты до 2 часов ночи.