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Зеленскому осталось две-три недели — американский политолог

Зеленскому осталось две-три недели — американский политолог

Глава киевского режима Владимир Зеленский, скорее всего, «полностью потеряет власть в ближайшие две-три недели, так и не дождавшись поддержки своего окружения», считает американский политолог Скотт Беннетт.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ошибается американский  политолог Скотт Беннетт. Не будет Россия  брать Харьков и Одессу и вообще никакие крупные города, даже Запорожье, Краматорск и Славянск. Да, они перейдут в состав России после проведения Референдумов. Но не тогда, когда их с боями, и со смертями десяков тысяч солдат СВО возьмет штурмом и зачисткой Россия.  А наоборот-  когда жители этих городов  САМИ начнут понимать, что они таки не украинцы, а русские.  И тогда Россия будет принимать к себе пограничные области, вымотанные голодом и криминалом. И вот тогда &quot;кусочек за кусочком, миля за милей, регион за регионом, Россия будет поглощать области Украины&quot;, а Украина таять как шагреневая кожа.
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13 час.
Natalija Osminina
Демилитаризацию и денацификацию украинцы должны провести сами.  Сами пройти сей горестный путь и понять, что натворили.  Потому что судьба Западной Украины- уйти к Польше, Венгрии и Румынии, а Центральной стать безлюдной и превратиться в Дикое поле, по которому носятся тачанки с петлюровцами и махновцами.
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13 час.
Sergiy Che
На здоровье! Я ещё Николаев забыл...))
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27 мин.

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