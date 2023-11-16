Зеленскому осталось две-три недели — американский политолог

Natalija Osminina

Ошибается американский политолог Скотт Беннетт. Не будет Россия брать Харьков и Одессу и вообще никакие крупные города, даже Запорожье, Краматорск и Славянск. Да, они перейдут в состав России после проведения Референдумов. Но не тогда, когда их с боями, и со смертями десяков тысяч солдат СВО возьмет штурмом и зачисткой Россия. А наоборот- когда жители этих городов САМИ начнут понимать, что они таки не украинцы, а русские. И тогда Россия будет принимать к себе пограничные области, вымотанные голодом и криминалом. И вот тогда "кусочек за кусочком, миля за милей, регион за регионом, Россия будет поглощать области Украины", а Украина таять как шагреневая кожа.