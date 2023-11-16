Глава киевского режима Владимир Зеленский, скорее всего, «полностью потеряет власть в ближайшие две-три недели, так и не дождавшись поддержки своего окружения», считает американский политолог Скотт Беннетт.
Зеленскому осталось две-три недели — американский политолог
Комментарии
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Natalija Osminina
Ошибается американский политолог Скотт Беннетт. Не будет Россия брать Харьков и Одессу и вообще никакие крупные города, даже Запорожье, Краматорск и Славянск. Да, они перейдут в состав России после проведения Референдумов. Но не тогда, когда их с боями, и со смертями десяков тысяч солдат СВО возьмет штурмом и зачисткой Россия. А наоборот- когда жители этих городов САМИ начнут понимать, что они таки не украинцы, а русские. И тогда Россия будет принимать к себе пограничные области, вымотанные голодом и криминалом. И вот тогда "кусочек за кусочком, миля за милей, регион за регионом, Россия будет поглощать области Украины", а Украина таять как шагреневая кожа.
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13 час.
Natalija Osminina
Демилитаризацию и денацификацию украинцы должны провести сами. Сами пройти сей горестный путь и понять, что натворили. Потому что судьба Западной Украины- уйти к Польше, Венгрии и Румынии, а Центральной стать безлюдной и превратиться в Дикое поле, по которому носятся тачанки с петлюровцами и махновцами.
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13 час.
Sergiy Che
На здоровье! Я ещё Николаев забыл...))
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27 мин.
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