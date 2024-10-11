Госпитализированные избиратели смогут голосовать на выборах 20 октября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила о создании в Кишиневе избирательного участка, предназначенного для избирателей, которые 20 октября 2024 года, в день президентских выборов и конституционного референдума, будут находиться в больницах для лечения.
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