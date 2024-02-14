Рязанский губернатор Малков расскажет о работе правительства за год 15 февраля

Отчёт будет публичным и транслироваться в группе «Рязанская область» во «ВКонтакте». Начало анонсировано на 11:00 Напомним, ранее один из лидеров фракции анонсировал, что депутаты будут задавать «наиболее острые вопросы», которые беспокоят жителей региона.
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