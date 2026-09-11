Ситуация на АЗС в Челябинске 11 сентября: пришлось даже вмешаться силовикам

Фото рейда по автозаправкам.В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль на подъездах к автозаправочным станциям.
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