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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Художник EA показал ксеноморфа в виде девушки Художник Абрар Хан (Abrar Khan), кото...

Художник EA показал ксеноморфа в виде девушки Художник Абрар Хан (Abrar Khan), кото...

Художник EA показал ксеноморфа в виде девушкиХудожник Абрар Хан (Abrar Khan), который около 13 лет проработал в Ubisoft, опубликовал в своём портфолио занятную работу, в которой превратил ксеноморфа из «Чужих» в девушку-солдата.

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