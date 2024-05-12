Художник EA показал ксеноморфа в виде девушки Художник Абрар Хан (Abrar Khan), кото...

Художник EA показал ксеноморфа в виде девушкиХудожник Абрар Хан (Abrar Khan), который около 13 лет проработал в Ubisoft, опубликовал в своём портфолио занятную работу, в которой превратил ксеноморфа из «Чужих» в девушку-солдата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)