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Оверчук рассказал, что РФ ожидает от АТЭС под председательством Перу

Оверчук рассказал, что РФ ожидает от АТЭС под председательством Перу

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал журналистам, что Россия ожидает от АТЭС под председательством Перу активную работу над климатической проблемой и развитием искусственного интеллекта.

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