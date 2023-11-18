Оверчук рассказал, что РФ ожидает от АТЭС под председательством Перу

Global Look Press/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал журналистам, что Россия ожидает от АТЭС под председательством Перу активную работу над климатической проблемой и развитием искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии