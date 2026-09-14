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Более 30 человек отравились шаурмой и кебабом в кафе в Казани

Более 30 человек отравились шаурмой и кебабом в кафе в Казани

В Казани у 33 человек диагностировали кишечную инфекцию после посещения кафе Nan Кебаб №1. У 22 из них выявили сальмонеллез, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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