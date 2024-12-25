В России разработают новую платформу по контролю за переводами граждан

В России идет работа над новой платформой, которая будет контролировать денежные переводы граждан. Центральный банк (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает устройство, позволяющее централизованно передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные учреждения для блокировки их активности.