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В России разработают новую платформу по контролю за переводами граждан

В России разработают новую платформу по контролю за переводами граждан

В России идет работа над новой платформой, которая будет контролировать денежные переводы граждан. Центральный банк (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает устройство, позволяющее централизованно передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные учреждения для блокировки их активности.

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