Происшествия
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Происшествия

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В Архангельской области в рамках расследования ДТП с участием рейсового автобуса, повлекшего гибель пассажиров, предъявлено обвинение директору транспортной компании

В Архангельской области в рамках расследования ДТП с участием рейсового автобуса, повлекшего гибель пассажиров, предъявлено обвинение директору транспортной компании

Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу директору транспортной компании, осуществляющей пассажирские перевозки, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.

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