Учителя перечислили свои бессмысленные дополнительные обязанности

Педагогам общеобразовательных школ, помимо своей основной деятельности, приходится писать отчеты о воспитательных мероприятиях, устраивать опросы среди родителей, проводить инструктажи по безопасности, собирать деньги на питание школьников, заявки на бесплатное питание для льготников.