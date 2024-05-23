Учителя перечислили свои бессмысленные дополнительные обязанности

Педагогам общеобразовательных школ, помимо своей основной деятельности, приходится писать отчеты о воспитательных мероприятиях, устраивать опросы среди родителей, проводить инструктажи по безопасности, собирать деньги на питание школьников, заявки на бесплатное питание для льготников.
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