ВС РФ уничтожили штаб нацбата «Днепр» в Днепропетровской области

В ночь на 10 апреля российские военные, используя высокоточные ракеты морского базирования, уничтожили штаб нацбатальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
В ночь на 10 апреля российские военные, используя высокоточные ракеты морского базирования, уничтожили штаб нацбатальона «Днепр» в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области, куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
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