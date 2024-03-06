Бузова получила предложение руки и сердца от блогера в прямом эфире

Блогер Меружан Мовсисян сделал предложение певице Ольге Бузовой во время шоу «Это нормально?». Он встал на одно колено и сказал: Выходи за меня! Ты хотела, и вот настал тот самый день! Бузова была приятно смущена и попросила Мовсисяна подойти ближе к ней, однако неизвестно, каким был ответ российской певицы на его предложение.