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Бузова получила предложение руки и сердца от блогера в прямом эфире

Бузова получила предложение руки и сердца от блогера в прямом эфире

Блогер Меружан Мовсисян сделал предложение певице Ольге Бузовой во время шоу «Это нормально?». Он встал на одно колено и сказал: Выходи за меня! Ты хотела, и вот настал тот самый день! Бузова была приятно смущена и попросила Мовсисяна подойти ближе к ней, однако неизвестно, каким был ответ российской певицы на его предложение.

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