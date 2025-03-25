Департамент природопользования Москвы: Сбор березового сока запрещен

Собирать березовый сок в Москве запрещено, так как это наносит непоправимый вред деревьям. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы (ДПиООС) Азамат Кунафин, сообщает «Агентство городских новостей «Москва».
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