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Департамент природопользования Москвы: Сбор березового сока запрещен

Собирать березовый сок в Москве запрещено, так как это наносит непоправимый вред деревьям. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы (ДПиООС)  Азамат Кунафин, сообщает «Агентство городских новостей «Москва».

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Комментарии
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kornilenko28 корниленко
Скоро дышать по графику будем а за нарушение - штраф. На своей земле уже не хозяева а квартиранты
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