Наибольшая доля денежной наличности в обращении имеет номинал 1 лей и 200 леев

Банкноты номиналом 1 лей и 200 леев вместе составляют половину банкнот, находящихся в обращении в Республике Молдова, сообщает Национальный банк, опубликовавший структуру и объем национальной валюты в обращении по состоянию на 31 декабря 2021 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии