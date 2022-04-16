Наибольшая доля денежной наличности в обращении имеет номинал 1 лей и 200 леев

Банкноты номиналом 1 лей и 200 леев вместе составляют половину банкнот, находящихся в обращении в Республике Молдова, сообщает Национальный банк, опубликовавший структуру и объем национальной валюты в обращении по состоянию на 31 декабря 2021 года.