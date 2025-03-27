В России найден новый комплексный подход к лечению заболеваний десен

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) предложили новый метод лечения заболеваний десен у пожилых людей, который сочетает использование инновационного массажера и суспензии пищевой хлореллы.
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