Отличившихся в спецоперации росгвардейцев наградили в Ленобласти

Шесть человек получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В Ленинградской области прошла торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной операции на Украине.
Шесть человек получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В Ленинградской области прошла торжественная церемония вручения государственных наград росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной операции на Украине.
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