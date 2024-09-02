Су-34 ВКС РФ ударил по скоплению боевиков в приграничном районе Курской области

В ночь понедельник, 2 сентября, многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России ударил по скоплению украинских военных и технике Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.
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