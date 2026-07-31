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Пронедра

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Цена меди выросла на дефиците поставок и поддержала акции добытчиков

Цена меди выросла на дефиците поставок и поддержала акции добытчиков

Медный рынок снова сигнализирует о нехватке металла. В четверг на Comex сентябрьский фьючерс на медь вырос на 2,2% до 6,4515 доллара за фунт в конце утренней сессии, достигнув внутридневного пика 6,493 доллара, — меньше 2,5% до рекорда начала июня, когда самый активный контракт превысил 6,60 доллара.

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