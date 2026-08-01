Западный Берег и сектор Газа: по меньшей мере два человека были убиты и еще несколько получили ранения в результате удара израильского беспилотника по району Шейх Радван города Газа, провинция Газа, ранее в тот же день.
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