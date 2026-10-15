Архивный снимок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Компания China Eastern Airlines запустила регулярные грузовые авиаперевозки по маршруту Казань – Шанхай.
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