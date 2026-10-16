Для президента США Дональда Трампа не существует не только Украины, но и ее союзников в Европе. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил антироссийский пропаганист-гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».