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Анджелина Джоли 15 минут предлагала всем на улице в Нью-Йорке сняться с ней

Анджелина Джоли 15 минут предлагала всем на улице в Нью-Йорке сняться с ней

На этот раз звезда оказалась в центре внимания в Нью-Йорке, где она активно продвигает свой новый фильм "Мария", в котором сыграла оперную диву Марию Каллас.

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