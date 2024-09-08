Россияне стали в полтора раза чаще путешествовать в Азию

Летний сезон 2024 года стал для россиян временем активных путешествий. Согласно данным «Мегафона», основанным на анализе обезличенных данных абонентов в роуминге, турпоток за границу вырос на 7% по сравнению с прошлым годом.
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