В Гюмри задержаны двое местных жителей 33 и 59 лет, у одного из которых при досмотре автомобиля нашли марихуану, а в подсобном помещении рядом с домом второго изъяли свыше 500 граммов того же вещества.
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