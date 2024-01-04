Объяснено, почему банки отказывают в ипотеке и что с этим делать

Ипотека — это кредит под залог недвижимости, которая у вас уже есть или которую вы приобретаете. Однако в некоторых случаях банки могут отказать в предоставлении такого займа, и для этого есть две основные причины, рассказали эксперты Банки.
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