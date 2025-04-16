Москвичка поплатилась свободой за попытку снять никаб с пассажирки метро

Пенсионерка захотела снять никаб с лица иностранки в метро, но её поставили на колени и арестовали Московское метро — место, где переплетаются сотни судеб, но иногда одна искра превращает обычную поездку в бурю эмоций.
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