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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Так они от государства и против абортов и выступают.  А хотелось бы мне услышать тех самых "против" мужиков, которые ...Запрещать аборты ...
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Запрещать аборты можно только тогда, когда за ненадобностью закроется последний детский дом

Запрещать аборты можно только тогда, когда за ненадобностью закроется последний детский дом

У нас с какой-то нездоровой периодичностью возникают разговоры о запрете абортов. Причем преподносится это всё с таким апломбом, словно запретят они аборты и всё, жизнь сразу станет на порядок лучше, зарплаты вырастут, цены в магазинах стыдливо упадут и настанет на Руси благоденствие.

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Комментарии
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Элина Морозова
Всем , кто выступает против абортов-дополнительный налог. Пусть за их счет детей содержат в интернатах и детских домах. А то все за счет государства норовят проехаться.
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3 час.
Майя Maja
Так они от государства и против абортов и выступают.  А хотелось бы мне услышать тех самых &quot;против&quot; мужиков, которые хоть раз в жизни услышали от жены &quot;я плохо себя чувствую, дорогой, я сегодня на аборт сходила , твоего очередного ребеночка убила&quot;
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2 час.

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