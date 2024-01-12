Запрещать аборты можно только тогда, когда за ненадобностью закроется последний детский дом

Всем , кто выступает против абортов-дополнительный налог. Пусть за их счет детей содержат в интернатах и детских домах. А то все за счет государства норовят проехаться.

Майя Maja

Так они от государства и против абортов и выступают. А хотелось бы мне услышать тех самых "против" мужиков, которые хоть раз в жизни услышали от жены "я плохо себя чувствую, дорогой, я сегодня на аборт сходила , твоего очередного ребеночка убила"