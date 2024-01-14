Что делали, то и заслужили. Пускай теперь еврожопия их кормит !!!!

Наталья Волкова

Ну блин, чего не хватает - цеевропейцами стали, в нато обещают взять, зелю выбрали, рулит мужик, обещает, что все хорошо будет, чего еще надо? Цеевропа рядом, она и поможет