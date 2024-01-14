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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Светлана Путря
    Следите за словами! Или вы провокатор - ципсошник?!В Петербурге арес...
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Тогда они возмущались, что «русские алкаши и лентяи сидят на шеях украинцев»

Тогда они возмущались, что «русские алкаши и лентяи сидят на шеях украинцев»

Пенсионеры Украины Диего Вальдес пишет: Насчёт пенсионеров Украины, которые, по словам Зели, помрут без американских денег.

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Комментарии
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Лора Лора
Что делали, то и заслужили. Пускай теперь еврожопия их кормит !!!!
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3 час.
Наталья Волкова
Ну блин, чего не хватает - цеевропейцами стали, в нато обещают взять, зелю выбрали, рулит мужик, обещает, что все хорошо будет, чего еще надо? Цеевропа рядом, она и поможет
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1 час.
Наталья Волкова
Прекрасная мысль! Кто б прислушался
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1 час.

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