На подступах к Крыму перехвачено три БПЛА и два катера ВСУ

Минувшей ночью ВСУ пытались ударить по Крыму беспилотниками и безэкипажными катерами. Подробности сообщает telegram-канал «Рыбарь»: «Два беспилотника в период с 2:46 до 3:08 были уничтожены в 50-80 км западнее Саки истребителями МиГ-29, еще один – над Евпаторией расчетом ЗРК С-300 31 дивизии ВВС и ПВО.