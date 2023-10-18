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На подступах к Крыму перехвачено три БПЛА и два катера ВСУ

На подступах к Крыму перехвачено три БПЛА и два катера ВСУ

Минувшей ночью ВСУ пытались ударить по Крыму беспилотниками и безэкипажными катерами. Подробности сообщает telegram-канал «Рыбарь»: «Два беспилотника в период с 2:46 до 3:08 были уничтожены в 50-80 км западнее Саки истребителями МиГ-29, еще один – над Евпаторией расчетом ЗРК С-300 31 дивизии ВВС и ПВО.

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