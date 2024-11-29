Собянин рассказал, как проект «Сделано в Москве» помогает расти местным брендам

Участники проекта выпускают товары более чем 35 категорий В Москве состоялось заседание президиума столичного правительства во главе с Сергеем Собяниным, на котором мэр одобрил стратегические планы поддержки правительством Москвы городских брендов до 2030 года.
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