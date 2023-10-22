Российский ОПК изучит сбитую над Донецком целую ракету РСЗО HIMARS

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что трофейная ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сбитая системой противовоздушной обороны РФ над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам оборонно-промышленного комплекса в Москву.
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