В Кемеровской области расследовано уголовное дело в отношении координатора юридической организации, который сбывал наркотики, прикрываясь правозащитной деятельностью

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего координатора юридической организации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх