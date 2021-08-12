О безнаказанном мешании с г***м России и русских

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО безнаказанном мешании с г***м России и русскихНу вот, имперские амбиции снова полезли – буквально из ничего. Такие все обидчивые стали…Короче – понеслось.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКвладимир казарскийДа, такие как ты Анальгин, уроды готовы считать себя и вонючими свиньями, и людьми второго сорта, и биомусором и кем угодно, считать нацистов и террористов борцами за свободу и демократию, превращение твоими кураторами целых стран в руины продвижением демократии, лишь бы западные хозяева денежку исправно пересылали.Комментировать
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