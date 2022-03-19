ЭНЕРГИЯ ДНЯ 19 марта 2022 года

Энергия дня девятнадцатого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 895 =Безмерно счастлив тот, кто может черпать из сокровищницы Великого Сознания = Большую роль играет намерение направить Энергию в ту или другую сторону (+;-) = Великий Устюг синхронизируется с Центром Галактики двадцать первого июня = Взаимопроникновение полей разных людей влияет на развитие поля времени каждого из них = Все знания заложены в каждом, и они выходят на поверхность по первому требованию= Главное, ничто в этом Мире не бывает только злым или только добрым: всё решает мера=Дело в том, что ты нужна Жизни.